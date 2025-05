Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar bebê de um ano em Taquara

Padrasto e mãe da criança foram presos na noite de terça (6) no Vale do Paranhana.

A mãe e o padrasto do menino Carlos Eduardo Telles, de um ano e cinco meses, foram presos preventivamente na noite de terça-feira (6), pela Delegacia de Taquara. Segundo a Polícia Civil, os dois são suspeitos de espancar o bebê até a morte no dia 8 de abril.

O menino foi levado sem vida até o Hospital de Taquara, onde mãe e padrasto disseram que ele havia caído da cama. No entanto, os relatos eram incompatíveis com as lesões que estavam no corpo.