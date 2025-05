Justiça nega pedido da defesa e mantém preso advogado investigado por fraude contra clientes

Nardon foi detido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e chegou durante a madrugada do dia 16 de maio em Porto Alegre.

O documento, ao qual Zero Hora teve acesso, foi assinado pela juíza Mariana Francisco Ferreira, da 1ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre. Segundo a decisão, a prisão preventiva é necessária para evitar qualquer risco de que ele ficasse ativo no esquema:

"Não há nada a indicar que, ao ser colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, o investigado não irá continuar convidando terceiros para captar clientes e, ciente de sua suspensão apenas temporária da OAB, repassá-los aos advogados com quem já atuava em sua trama criminosa", cita Mariana.

Além da prisão, o advogado está com o sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa. Além disso, há uma orientação do Tribunal de Justiça gaúcho para suspender todas as suas ações, incluindo as que ele repassou para outros advogados.