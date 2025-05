Justiça aceita denúncia contra pais de menina de 11 anos morta em São Gabriel

A Justiça aceitou na quinta-feira (29) a denúncia do Ministério Público contra os pais da menina Izabelly Carvalho Brezzolin, 11 anos, que morreu em 8 de maio no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por homicídio culposo.