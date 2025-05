Irmãs influenciadoras são mortas a tiros na orla de Fortaleza

Duas irmãs conhecidas como influenciadoras nas redes sociais foram mortas a tiros na noite de quinta-feira (1º), em Fortaleza, capital do Ceará. Maria Beatriz dos Santos , de 20 anos, e Bianca dos Santos , de 15, foram atingidas por disparos durante um ataque da facção criminosa Comando Vermelho (CV) a um grupo rival, no bairro Barra do Ceará.

As irmãs se tornaram populares produzindo e divulgando vídeos curtos em plataformas como Kwai e TikTok, mostrando a rotina da vida na periferia. Elas também divulgavam jogos de azar, como o "jogo do tigrinho".

No Kwai, Bianca tinha cerca de 1,4 milhão de seguidores, enquanto Maria Beatriz estava próxima de 900 mil. As duas costumavam publicar vídeos em sequência, como mini-novelas, atuando também como personagens de cenas fictícias.

Como o crime ocorreu

Bianca e Beatriz estavam com um grupo na orla de Fortaleza, no local conhecido como Vila do Mar, quando os suspeitos do ataque surgiram pelo mar, em uma moto aquática e em um barco. Eles fizeram vários disparos em direção ao grupo.