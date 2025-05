Homem rouba carro, sequestra motorista e é preso em Porto Alegre

Central de Operações da Brigada Militar acompanhou deslocamentos de veículos similares ao que foi levado. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (30), no Centro de Porto Alegre, por suspeita de roubar um carro e sequestrar o motorista do veículo. A vítima, que foi mantida refém dentro do próprio carro, não sofreu lesões.

O caso ocorreu pela manhã, quando a vítima saía da residência, no bairro Santo Antônio. O homem de 50 anos foi surpreendido pelo bandido, que teria ingressado no banco traseiro do carro e anunciado o assalto.

Conforme a Brigada Militar, o criminoso obrigou a vítima a dirigir até uma agência bancária para sacar R$ 2,1 mil. Depois disso, pretendia levar a vítima em outras agências para angariar mais valores financeiros de modo ilícito. O plano de extorsão, no entanto, foi interrompido pela Brigada Militar, já no Centro Histórico.

Ao perceber a aproximação policial, o homem desembarcou e tentou fugir a pé, mas foi capturado. O suspeito, então, foi encaminhado para 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA), onde foi lavrada a prisão em flagrante.

O preso tem antecedentes por roubo a pedestre, roubo de veículo, roubo a táxi, sequestro relâmpago e tráfico de drogas.

Monitoramento e captura

A Brigada Militar soube do caso a partir de uma denúncia anônima feita por moradores da região onde ocorreu o roubo.

A partir disso, o sistema de Cercamento Eletrônico disparou um alerta para carros Citroen Basalt, modelo que foi roubado.