Homem morre após confronto com a Brigada Militar em Viamão

Um homem de 30 anos morreu após entrar em confronto com agentes da Brigada Militar na noite de quarta-feira (30), em Viamão , na Região Metropolitana. A identidade dele não foi divulgada.

O caso aconteceu por volta de 20h, na Rua Ospa, no bairro São Lucas. Segundo informações da Polícia Civil, uma guarnição da BM fazia patrulhamento no local quando abordou um homem com "atitudes suspeitas".