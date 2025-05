Homem morre após briga na saída de festa em Nova Hartz

Uma briga após uma festa terminou com uma pessoa morta em Nova Hartz, no Vale do Sinos, na madrugada deste sábado (24). A vítima, um homem de 37 anos, recebeu um golpe de faca no peito. Os suspeitos, dois irmãos, foram presos. A confusão teria se iniciado por conta de uma mulher. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.