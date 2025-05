Homem mata instrutor de autoescola a facadas, foge de bicicleta e volta para roubar celular; vídeo mostra ação

Imagens mostram a vítima deitando no chão após ser esfaqueada e o suspeito voltando ao local e mexendo nos bolsos do homem. Polícia Civil / Divulgação

Um instrutor de autoescola de 39 anos foi morto durante um assalto em Torres, no litoral norte do RS, por volta das 6h25min desta terça-feira (27), quando saía para trabalhar. O suspeito foi preso em flagrante por latrocínio.

As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas, porém, a polícia confirmou que o bandido possui antecedentes por tráfico de drogas e estava com mandado de prisão em aberto pelo crime quando cometeu o latrocínio.

De acordo com a polícia, o suspeito esfaqueou o homem na região da barriga, fugiu de bicicleta e, minutos depois, voltou até onde estava o corpo para roubar o celular da vítima. A vítima teria reagido ao roubo, segundo a Polícia.

Câmeras de segurança registraram a dinâmica do crime. O homem abordou a vítima na esquina da Avenida José Bonifácio com a Rua Augusto Krás Borges, momento em que houve o ataque, segundo a polícia.

Instantes depois, as imagens mostram a vítima deitando no chão, o suspeito voltando ao local, mexendo nos bolsos do homem e, depois, fugindo de bicicleta. De acordo com a polícia, um celular e uma carteira foram levados do corpo da vítima. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta.

— A vítima era muito trabalhadora, muito conhecida na cidade. Trabalhava em uma loja de material de construção e recentemente mudou de emprego, começou a ser instrutor de direção. Todo mundo gostava dele. Temos convicção de que foi um roubo, porque o celular da vítima foi subtraído, e em virtude disso fizemos este flagrante — explica o delegado Marcos Veloso, responsável pela investigação.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Torres, autuado por latrocínio e deve ser encaminhado ao sistema prisional.