Homem furta celular e cartões de dentro de carro parado com vidros abertos em São Leopoldo; veja vídeo

Um carro parado com vidros abertos foi o chamariz para que um homem se aproximasse e cometesse um furto na área central de São Leopoldo , no Vale do Sinos, neste sábado (31). O caso ocorreu por volta das 4h.

As câmeras de monitoramento da Guarda Municipal flagraram o momento em que o indivíduo para ao lado do veículo, percebe que o motorista não está atento e pega o celular e cartões bancários da vítima .

O autor do crime foi localizado na Rua da Praia, em frente ao Museu do Rio do Sinos. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo para o registro do flagrante.