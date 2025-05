Homem fica ferido após levar tiros do próprio pai no bairro Floresta, em Porto Alegre

Equipes da Brigada Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estiveram no local.

Um homem de 42 anos ficou ferido após levar ao menos três tiros do próprio pai, 75, durante discussão na noite desta segunda-feira (26), no bairro Floresta, na zona norte de Porto Alegre.

A polícia negociou com o homem de 75 anos durante cerca de quatro horas. Segundo o tenente-coronel Hermes Volker, da Brigada Militar, foram feitas ligações telefônicas e tentativas de contato através de imóveis vizinhos. A polícia entrou no local do fato depois de ficar sem contato com o atirador. O idoso, que inicialmente ofereceu resistência, foi encontrado dormindo.