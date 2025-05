Homem encontrado morto dentro de carro foi baleado na perna e tinha antecedentes por tráfico 

Segundo o delegado responsável pela investigação, a vítima foi atingida por um tiro na perna. RBS TV / Reprodução

A Polícia Civil do RS ainda tenta entender as circunstâncias do caso do homem encontrado morto em um carro em Porto Alegre na última terça-feira (29).

Segundo o delegado responsável pela investigação, a vítima foi atingida por um tiro na perna. Não havia outros ferimentos, o que enfraquece a hipótese de execução.

— Execução normalmente não é um tiro só, muito menos na perna — diz o delegado Mário Souza.

A identidade da vítima não foi divulgada. Porém, a polícia confirma que ele tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Polícia investiga

A polícia busca entender o que ele estava fazendo com o veículo, onde estava quando foi baleado, como foi atingido e o motivo do disparo.

— Tudo leva a crer que ele tomou o tiro, talvez nem tenha sentido que era tão grave, estava se deslocando para algum local e morreu devido à perda de sangue, que, nesta região, é muito rápida — explica o delegado.

Conforme a polícia, a vítima estava sentada no lugar do motorista e apresentava ferimentos na perna. O veículo estava com a parte da frente danificada.

O motorista trafegava na Avenida Ipiranga e teria invadido a calçada no sentido contrário, atingido uma placa de sinalização e derrubado a contenção, na esquina com a Rua José Albano Volkmer, no bairro Jardim do Salso.

Caso chegou a ser reportado como acidente de trânsito

Carro estava no estacionamento de centro comercial na Ipiranga, esquina com a Rua José Albano Volkmer, no bairro Jardim do Salso. Guilherme Milman / Agencia RBS

Segundo o delegado, inicialmente, o caso foi reportado como um acidente de trânsito.

Agentes de trânsito e policiais militares foram acionados e encontraram o homem dentro do carro com sangramento na perna. A Polícia Civil, então, foi acionada e solicitou uma perícia do caso.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) encontrou uma cápsula de munição deflagrada no interior do carro. O veículo foi retirado por um guincho por volta das 8h30.