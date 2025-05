Homem é preso em Pelotas suspeito de se passar por ex-jogador da Seleção e Brigada Militar para aplicar golpes

Suspeito chegou a emitir recibos de pagamento com o símbolo da PM. Divulgação / Polícia Civil

Um homem suspeito de aplicar golpes em Pelotas, no sul do Estado, foi preso preventivamente na terça-feira (27). De acordo com a polícia, ele se passava por pessoas conhecidas da cidade para pedir dinheiro para causas inexistentes.

De acordo com a polícia, no caso mais recente, que determinou a prisão do suspeito, ele dizia ser dono de um estabelecimento da cidade e entrou em contato com outros empresários para pedir dinheiro para uma suposta campanha de ajuda ao projeto "Remar para o Futuro". Um empresário chegou a doar R$ 1,2 mil para o suspeito.

Em outubro de 2024, o ônibus de uma equipe de remo do projeto sofreu um acidente no Paraná. Sete atletas, o técnico da equipe e o motorista do veículo morreram.

Recibos com símbolo da PM e uniformes de futebol

Em um caso anterior, o suspeito teria se passado por um policial militar que dizia arrecadar dinheiro para um evento da Brigada Militar. A chamada Corrida do Choque efetivamente aconteceu e o investigado usava isso para enganar possíveis doadores.

— Vive de aplicar golpes. Neste caso em que ele se passava por um PM, nós conseguimos a prisão dele, mas ficou uns meses preso e foi solto. Ele chegou a dar recibo de pagamento com o logotipo da Brigada Militar — conta a delegada Walquíria Meder, responsável pela investigação.

Em outro caso, o homem teria se passado pelo ex-jogador de futebol Daniel Carvalho, que atuou por clubes como Internacional, Palmeiras e Atlético-MG, além de ter jogado pela Seleção Brasileira, e teria ligado para empresários afirmando precisar de verba para comprar uniformes para um projeto social. O atleta atualmente é diretor esportivo do Esporte Clube Pelotas e foi ouvido pela polícia como testemunha.

Segundo a investigação, há pelo menos 30 ocorrências de estelionato registradas contra o suspeito. A mais antiga é de 2013. De acordo com a delegada, os primeiros casos suspeitos teriam acontecido em outras cidades, mas grande parte teria sido praticada em Pelotas.