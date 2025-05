Homem é morto a tiros dentro de carro em Eldorado do Sul

Um homem foi morto a tiros , dentro de um carro, na noite desta quarta-feira (21) em Eldorado do Sul , na Região Metropolitana. A vítima, motorista de um Kwid, foi baleada por ocupantes de uma motocicleta, por volta das 21h20min, na Rua Nestor Jardim Filho, no bairro Medianeira. Ela foi identificada como Buck Marcelo, 55 anos.

Moradores da região chamaram a Brigada Militar após ouvir os disparos. Quando os policias chegaram, localizaram dentro do carro, no banco do motorista, o corpo de Buck, com várias marcas de tiros.