Homem é morto a facadas em Porto Alegre

Um homem foi morto a facadas na tarde deste sábado (24) em Porto Alegre. O crime aconteceu em uma residência na Avenida Rócio, no bairro Partenon , próximo ao entroncamento com a Avenida Veiga.

Conforme as autoridades, a vítima tem cerca de 30 anos. A identidade não foi divulgada.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 18h10min, através do telefone 190. Ao chegar ao local, o óbito já havia sido constatado pela equipe do Samu.

Informações preliminares dão conta de que o autor dos golpes, que fugiu do local, seria cunhado da vítima. Contudo, o parentesco não foi confirmado pelas autoridades.

Segundo a BM, as circunstâncias do crime estão sendo apuradas. O local do crime foi isolado e a perícia foi acionada.