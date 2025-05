Homem é encontrado morto em frente a uma parada de ônibus na zona norte de Porto Alegre

Um homem foi encontrado morto por volta das 7h30min da manhã deste sábado (18) em frente a uma parada de ônibus na Rua Voluntários da Pátria, no bairro Vila Farrapos, zona norte de Porto Alegre . A vítima, que ainda não foi identificada , apresentava ferimentos causados por faca no pescoço e sinais de espancamento na cabeça.

Segundo o comandante do 11° Batalhão da Brigada Militar, tenente-coronel Daniel Araújo, uma das linhas de investigação é que o corpo tenha sido deixado no local por pessoas envolvidas no crime. Moradores da região, ouvidos no local, disseram não reconhecer a vítima.