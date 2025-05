Grupo alvo de operação da PF que cometia assassinatos por encomenda cobrava R$ 250 mil por morte de ministro do STF

O grupo criminoso, que de acordo com a PF se autointitulava Comando C4 ou Comando de Caça-Comunistas, Corruptos e Criminosos, contava com a participação inclusive de militares ativos e da reserva.

Investigação da morte de advogado

A descoberta deste grupo aconteceu durante a investigação a morte do advogado Roberto Zampieri, executado com 12 tiros na porta de seu escritório em Cuiabá, capital do Mato Grosso, em dezembro do ano passado.