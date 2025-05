Gaúcho é preso por posse de droga na Indonésia

O gaúcho Kauê Campos Valério , 39 anos, foi preso por posse de droga na Indonésia. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (23) pelo advogado do detido.

O caso foi noticiado por um site local . Segundo o texto, Kauê, que é natural de Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, foi detido nas ilhas Mentawai, localizadas na província de Sumatra Ocidental.

A polícia do país asiático encontrou 41 gramas de maconha dentro de uma caixa de papelão na qual havia tâmaras e que foi enviada por navio da cidade de Padang.

Na ocasião, uma pessoa foi detida ao buscar o pacote no píer; o preso disse ter sido enviado por um estrangeiro. Na sequência, os agentes chegaram a Kauê, que foi detido em uma pousada.

No interrogatório, o pelotense teria admitido a compra do entorpecente, que seria para uso pessoal. Além disso, afirmou ter conhecimento de que qualquer tipo de narcótico é proibido na Indonésia, conforme a autoridade policial.

A captura foi relatada pela polícia em uma coletiva de imprensa no último dia 15. Não foi informada a data em que a prisão ocorreu.

Angelo Abib, advogado do detido, disse a Zero Hora que Kauê está sob custódia em uma delegacia e que espera o encerramento do inquérito até a próxima semana.