Recomendações do governo do presidente Donald Trump incluem não exibir objetos valiosos.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta sexta-feira (30), em sua página oficial, um alerta do Departamento de Estado sobre o "risco de sequestro" em solo brasileiro , o que motivou a atualização das recomendações de segurança para cidadãos norte-americanos.

O comunicado cita um um caso de sequestro com pedido de resgate envolvendo viajantes estadunidenses em território brasileiro, embora não sejam fornecidos data ou local da ocorrência.

O texto alerta que as atividades de gangues e do crime organizado são "generalizadas" em várias regiões do país e orienta os americanos a não visitar favelas, mesmo quando acompanhados por guias turísticos.