"Estava vivendo a melhor fase": amigos e familiares lamentam morte de jovem vítima de feminicídio em Gravataí

Cheia de desejos para o futuro, Maria Eduarda Duarte Costa, 21 anos, recém havia tirado a habilitação para pilotar moto e se mudado para uma casa alugada. Desde então, dedicava tempo e finanças para transformar o local em um lar aconchegante e alegre. Esse objetivo, no entanto, findou no sábado (24), quando a jovem foi morta dentro da residência, situada no bairro Vila Imperial, em Gravataí, na Região Metropolitana. O ex-companheiro, suspeito de assassiná-la, foi preso nesta terça-feira (27) em Goiânia (GO).

— Ela estava vivendo a melhor fase, o auge da vida dela. Ela vivia com intensidade, com alegria e sempre sorrindo. Era uma pessoa cativante, uma guria cheia de luz — relata Eduarda Niehues, 20 anos, que era amiga da vítima há sete anos.

Conhecida como alguém positiva e que buscava a independência, Maria Eduarda era uma pessoa que buscava auxiliar quem necessitasse de ajuda ou de uma palavra de conforto, relatam pessoas próximas.

— Por onde ela passava, vinha um brilho junto. Ela era certamente a pessoa mais dedicada e trabalhadora que conheci. Com ela, não tinha tempo ruim. No nosso último encontro ela estava faceira por comprar as coisinhas que ela tanto queria pra casinha dela — diz a amiga Fernanda Hoff, 21 anos.

A jovem era atendente e recepcionista de uma loja. Também nutria um amor especial por animais e era engajada em causas que buscavam a igualdade social e respeito, como apoio à comunidade LGBT+.

Maria também era fã de música eletrônica. Vaidosa, tinha como hobby desenhar croquis de roupas e desfrutar de passeios com pessoas próximas.

— Ela sonhava em ter um relacionamento que trouxesse paz pra ela, alguém que admirasse ela, que ela pudesse construir uma família — acrescentou a amiga Eduarda sobre os desejos da vítima em vida.

Carta aberta

Nas redes sociais, a tia da jovem, Elenara Duarte, publicou uma carta aberta em homenagem à vítima cobrando justiça pelo crime.

"Eu queria estudar, trabalhar, crescer, viajar, cuidar da minha família. Sonhava com uma vida plena, cheia de significado (...) Mas tudo isso foi tirado de mim. Fui vítima de um ato brutal, covarde, cometido por quem dizia me amar", diz trecho do texto, como se tivesse sido escrito por Maria Eduarda.

"Minha família está de luto, sim, mas também está de pé, clamando para que esse crime não passe impune", acrescenta a carta.

O crime

O assassinato aconteceu no bairro Imperial, no loteamento Breno Jardim Garcia, parada 103 de Gravataí. O corpo de Maria Eduarda foi localizado pela proprietária da residência que ela alugava, na Rua Boa Vista do Incra, que acionou a Guarda Municipal.

A perícia solicitada pela Polícia Civil apontou sinais de asfixia como causa da morte da jovem, que estava com um tecido comprimido na boca e um travesseiro em cima do rosto.

Relacionamento tumultuado

Maria Eduarda não tinha antecedentes criminais, nem inimizades conhecidas. Pessoas que a conheciam apontam que o relacionamento com o suspeito era tumultuado, com várias idas e vindas.

A reportagem contatou algumas dessas testemunhas. Maria Eduarda teria confidenciado a amigos que não queria mais se relacionar com o homem.

Eles teriam rompido o relacionamento. Após uma última discussão, a vítima teria combinado de sair com amigos na noite de sexta-feira (23), mas não foi ao local combinado, o que intrigou os colegas.