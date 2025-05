“Essa mulher só não foi morta porque não estava no local”, diz delegado sobre caso de filha suspeita de planejar morte da mãe

Suspeita sendo levada pelos policiais nesta manhã. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Desavenças entre mãe e filha, somadas às disputas por território do tráfico de drogas, estão por trás do assassinato de um adolescente de 17 anos em abril deste ano, em Porto Alegre. A Polícia Civil detalhou o caso em coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira (27).

A Operação Frater Malus, deflagrada nesta manhã, cumpriu mandados de prisão em Viamão, na Região Metropolitana. Entre os presos, está a irmã da vítima, uma mulher de 21 anos, apontada como uma das mentoras da execução. O plano dela, conforme a polícia, no entanto, era assassinar a própria mãe e o padrasto. Até o momento, três pessoas suspeitas do crime foram presas e um investigado está foragido.

— É um crime gravíssimo. Essa mulher só não foi morta porque não estava no local. Quando chegaram no imóvel, esse casal não estava. De forma muito fria, absolutamente torpe, executaram o adolescente porque não encontraram a mãe. Sem nenhuma chance de defesa, o adolescente foi morto com disparos de arma de fogo. E no sentido de ocultar provas, incendiaram a casa — explicou o delegado Gabriel Borges, titular da 1ª Delegacia de Homicídios da Capital.

O envolvimento da irmã começou a ser cogitado logo após o crime. Segundo o delegado, a própria mãe dela disse à polícia que suspeitava da filha e alegou ter medo dela. Mãe e filha, conforme a apuração, estavam de lados opostos na disputa pelo tráfico de drogas. A mulher de 21 anos presa nesta terça-feira mantém um relacionamento com um integrante de uma facção de Viamão. Já a mãe tem como companheiro um membro de um grupo rival, da zona leste da Capital.

— Essa era a intenção inicial: executar a própria mãe e o companheiro da mãe, que é rival do companheiro dela. Eles pertencem a facções opostas. É uma família que era envolvida com o tráfico e acaba sendo rachada porque parte pertencia a um grupo e parte a outro rival. Essa foi a motivação — disse Borges.

Pai da investigada também foi preso pela polícia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O crime aconteceu numa casa, no bairro Agronomia, na Zona Leste. Segundo a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a irmã e o pai dela – também preso nesta terça-feira – levaram dois executores até o local. Pai e filha, embora não residam mais ali, conheciam a região. Ele não era pai do adolescente, que é fruto de outro relacionamento. A mulher, quando criança, chegou a morar na mesma casa.

— Ela conhecia muito bem o local, o acesso à residência. Ela aponta onde é o imóvel, ela entra, ela só não aperta o gatilho. Quando ouvimos as primeiras testemunhas, inclusive a mãe sobrevivente, ela já mencionou que havia uma rixa com a filha, e que estava com medo — detalhou.

Após a morte do filho, a mulher deixou a região, por receio de ser vítima de novo crime.

Outras medidas

O namorado da mulher suspeita de ser mentora do crime, que já está preso na Penitenciária de Arroio dos Ratos, teve novo mandado de prisão decretado, em razão deste crime. Segundo a polícia, por videochamada, de dentro da cadeia, ele teria autorizado a execução do adolescente. Além disso, teria sido o responsável por fornecer as armas e coordenar a ação.

— Depois desse crime, nós acionamos protocolos das sete medidas contra os homicídios, tivemos o apoio constante da Brigada Militar e da Polícia Penal. Essa é a quinta medida do protocolo, que é uma operação especial. Possivelmente vamos executar a sexta medida, que vai ser o isolamento dessa liderança que autorizou esse delito. Então, nosso objetivo é sempre prender executores, mandantes e líderes. Essa responsabilização vai acontecer nesse caso e essas pessoas podem, inclusive, estar envolvidas em outros homicídios — disse o diretor do DHPP, delegado Mario Souza.

— Há alguns membros que precisam ser responsabilizados. Então o trabalho prossegue, tanto em relação a esse homicídio especificamente, quanto a outros crimes que esse grupo se envolveu. Nos próximos dias teremos outras operações especiais, visando desarticular, responsabilizar e principalmente asfixiar essas organizações criminosas, que insistem em praticar os homicídios —complementa o delegado Borges.

Vídeos

Entre as provas obtidas pela polícia, estão imagens de câmeras de segurança, que mostram o momento em que a irmã entra e sai da casa, com um galão, onde estaria o combustível usado para incendiar o imóvel. Além disso, há imagens dque mostram o momento em que testemunhas fogem do local correndo – seriam amigos do adolescente. Logo depois, é possível ouvir os disparos e tem início o incêndio.

A polícia segue em busca de um investigado, que teve prisão decretada, após ser identificado por testemunhas como sendo um dos atiradores.