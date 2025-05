Empresário que baleou homem em shopping de Porto Alegre após briga em corrida de kart será julgado na quinta-feira

Será julgado nesta quinta-feira (29), na 1ª Vara do Júri de Porto Alegre, o homem acusado de balear uma pessoa dentro do estacionamento de um shopping da zona norte de Porto Alegre após uma discussão ocorrida em uma corrida de kart. O caso aconteceu em dezembro de 2019. Os nomes não foram revelados.

O réu é acusado pelo Ministério Público por três tentativas de homicídio triplamente qualificado: motivo fútil (devido a uma discussão banal após uma corrida de kart), perigo comum (por haver outras pessoas no local) e recurso que dificultou a defesa (vítimas desarmadas e surpreendidas). Além do homem atingido, a Justiça considerou que houve tentativa também em relação aos outros amigos da vítima.

Conforme a acusação, dois grupos de amigos começaram a discutir por conta de uma manobra ocorrida dentro da pista de kart. Ao final da corrida, o réu teria retornado até o carro, onde pegou uma arma. Em depoimento, uma das vítimas disse que foram dois disparos. Um segundo, em direção ao chão, acabou atingindo a vítima de raspão no braço. O acusado possuía porte de arma na época do caso.

No processo, a defesa do réu pediu a impronúncia por legítima defesa (ou seja, que não fosse levado ao Tribunal do Júri) ou a desclassificação do crime para lesão corporal. A previsão é de que o julgamento acabe no mesmo dia.