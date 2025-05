"É uma armação", diz advogado gaúcho preso em Mato Grosso do Sul

Daniel Nardon chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira e negou tentativa de fuga. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Encontrado e preso em Dourados, em Mato Grosso do Sul, o advogado Daniel Nardon chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira (16). Ele é investigado por envolvimento em processos judiciais fraudulentos contra instituições financeiras. Estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 50 milhões e lesado mais de 10 mil pessoas com o esquema.

Enquanto entrava no Palácio da Polícia após descer da viatura, o investigado negou os crimes:

— É uma armação o que fizeram. Nunca me apropriei de dinheiro nenhum de cliente. (São) 27 anos de trabalho jogados no lixo por uma invenção que eu me aproprio de dinheiro, que eu faço empréstimos em nome de cliente. Tudo mentira, isso vai ser esclarecido.

Conforme a Polícia Civil, Nardon estava no litoral de São Paulo em 8 de maio, dia da operação. Depois, ele foi até a cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, onde tem vínculos familiares. A prisão ocorreu em Mato Grosso do Sul, a cerca de 120 quilômetros da fronteira com o Paraguai.

— Em diligências investigativas, conversas com pessoas, localizamos o indivíduo se deslocando com um veículo. Na data de hoje (quinta-feira), esse veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul — explicou o delegado Vinicius Nahan, responsável pela apuração do caso.

Segundo o delegado, Nardon estava indo para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A suspeita é de que ele pretendia chegar em Pedro Juan Caballero, no país vizinho. Apesar da rota, o advogado negou que estivesse em fuga ao ser questionado se pretendia ir ao Paraguai.

— Claro que não. Eu estava vindo para cá para resolver este problema — alegou ele.