Dois filhos são presos após Polícia Civil encontrar corpo do pai escondido em casa no RJ

Os irmãos resistiram à prisão e agrediram os policiais; corpo do pai era mantido em um cômodo do quarto andar.

Policiais civis da 37ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, prenderam dois irmãos em flagrante por ocultação do cadáver do próprio pai, na última quarta-feira (21). O corpo foi em estado de esqueletização.