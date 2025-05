Criminosos fingem ser policiais e invadem casa para matar homem em Cidreira

Um morador do bairro Chico Mendes, em Cidreira, no Litoral Norte, foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada desta terça-feira (6). Dois homens invadiram a casa da vítima por volta das 5h30min, após se identificarem como policiais, para executá-lo, conforme a Brigada Militar.

Uma guarnição do 8º Batalhão de Polícia Militar (conhecido como Batalhão General Esteves) foi acionada pela companheira da vítima, que estava em casa no momento do crime. Ela relatou aos policiais que dois homens arrombaram a porta da frente da residência, se identificaram como policiais e efetuaram diversos disparos contra seu companheiro.