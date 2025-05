Corpo de homem encontrado carbonizado em porta-malas tinha marcas de tiros, aponta investigação

O corpo do homem encontrado carbonizado no porta-malas de um carro queimado, no início da madrugada desta segunda-feira (26), na zona leste de Porto Alegre apresentava pelos menos duas perfurações de tiro. O veículo foi localizado por volta das 23h30min, na Estrada José Antônio Santana, entre os bairros Agronomia e a região da Lomba do Pinheiro.