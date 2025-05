Corpo de homem é encontrado sem cabeça no Morro da Cruz, em Porto Alegre

O corpo de um homem de 26 anos foi encontrado decapitado na noite desta sexta-feira (23), em uma área de mata do Morro da Cruz, no bairro Partenon , na zona leste de Porto Alegre.

O homem não teve a identidade revelada, no entanto, a Polícia Civil confirmou que ele tinha antecedentes por roubo de veículo .

Segundo o delegado Daniel Queiroz, titular da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a cabeça da vítima não foi localizada no local do crime .

A investigação continua para localizar a parte do corpo que falta e desvendar as circunstâncias do crime.