Como funcionava suposto esquema em que advogados teriam lesado mais de 10 mil pessoas no RS

O escritório investigado é Daniel Nardon Advogados Associados, com sede no Centro Histórico de Porto Alegre.

Segundo o delegado Vinícius Nahan, o escritório de advocacia captava clientes prometendo questionar, na Justiça, o juro de empréstimos. Servidores públicos e aposentados seriam os alvos do esquema.

Contudo, em vez de receber o valor de eventuais indenizações, os clientes recebiam o valor decorrente de um novo empréstimo, enquanto o escritório ficava com o dinheiro obtido no processo.

— Além de não repassar o dinheiro para os clientes, as pessoas acabam também não sabendo que têm uma ação no nome dela — explica o delegado.

A operação, batizada de Malus Doctor , cumpriu 74 mandados judiciais, sendo 35 de busca e apreensão, em Porto Alegre e Glorinha , na Região Metropolitana, e Xangri-lá , no Litoral Norte.

Quem é o advogado investigado

Dos 14 alvos da investigação, nove são advogados. O escritório investigado é Daniel Nardon Advogados Associados, com sede no Centro Histórico de Porto Alegre. Conforme a polícia, Nardon estava em São Paulo no momento da operação.