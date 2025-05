Ataque a tiros próximo da Arena do Grêmio deixa quatro pessoas feridas

O crime aconteceu na esquina da Rua Monsenhor Arthur Wickert com a Avenida Padre Leopoldo Brentano.

Um ataque a tiros, registrado na noite desta terça-feira (20), próximo à Arena do Grêmio, em Porto Alegre , deixou quatro pessoas feridas. O crime aconteceu na esquina da Rua Monsenhor Arthur Wickert com a Avenida Padre Leopoldo Brentano.

De acordo com o delegado plantonista Carlos Eduardo de Assis, três homens chegaram ao local caminhando, sendo que dois estavam armados e efetuaram os disparos contra um grupo de pessoas que se encontrava perto do estádio. A área foi isolada pela Polícia Civil para o trabalho da perícia .

Ainda conforme Assis, dois dos feridos são torcedores do Grêmio e não seriam os alvos dos suspeitos. Um deles tinha acabado de estacionar o veículo.

Os quatro feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar, sendo dois deles no Hospital Cristo Redentor. Um jovem de 19 anos foi atingido no braço esquerdo e na virilha. Outro jovem, de 24 anos, ficou ferido na mão esquerda e no glúteo direito. Nenhum deles está em estado grave.