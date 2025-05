Apreensão de cocaína em Sapucaia do Sul foi a maior do ano no RS, diz Polícia Civil

A maior apreensão de cocaína do ano no Rio Grande do Sul foi registrada na quinta-feira (1º) pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A operação ocorreu em Sapucaia do Sul e resultou na interceptação de 105 quilos da droga.

Um homem de 42 anos, que fazia aniversário no dia da ação, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas. A carga bruta está avaliada em até R$ 3 milhões, mas, de acordo com a corporação, o valor de revenda nas ruas pode ultrapassar os R$ 10 milhões.

Conforme o delegado Joel Henrique Wagner, responsável pela investigação, o veículo utilizado no transporte da droga, um Ford Focus, também foi apreendido. Os agentes monitoravam o automóvel há cerca de um mês. Segundo a apuração, ele era utilizado regularmente para buscar entorpecentes em Santa Catarina e distribuir o carregamento em diferentes cidades da Região Metropolitana.

Conforme o diretor do Denarc, delegado Carlos Henrique Braga Wendt, os primeiros meses de 2025 têm sido de intensa atividade contra o tráfico no Estado. Somente neste período, já foram apreendidas quase quatro toneladas de maconha, além de substâncias sintéticas.

— Isso representa um duro golpe no lucro das facções criminosas que atuam no Estado — explicou Wendt.

Outra grande apreensão

Operação Narke resultou na apreensão de 128 quilos de crack. Divulgação / Polícia Civil

Em março deste ano, em ação conjunta com a 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN), a Polícia Civil realizou a maior apreensão de crack da história da corporação. A ofensiva, batizada de Operação Narke, resultou na apreensão de 128 quilos da droga, além de 21 quilos de cocaína e cerca de 306 quilos de maconha. Dois suspeitos foram presos em Viamão.

Segundo o delegado Joel Wagner, que também conduziu essa investigação, a ação foi resultado de 30 dias de trabalho de inteligência. Os agentes monitoraram um casal que se deslocou até Santa Catarina e retornou no mesmo dia. O veículo utilizado, um Onix, foi seguido até um imóvel no bairro Sítio São José, onde os suspeitos descarregavam caixas com entorpecentes.

No local, que funcionava como depósito do grupo criminoso, os policiais encontraram as drogas, além de balanças de precisão e celulares. Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.