Após relatos de espera de até oito horas, chefe da Polícia Civil quer reduzir a uma hora o atendimento a mulheres vítimas de violência

Sodré participou do "Atualidade" nesta sexta-feira (2). Vídeos GZH / Reprodução

A Polícia Civil quer terminar o ano reduzindo o tempo de espera das mulheres por atendimento nas delegacias, para não aguardarem mais do que uma hora para fazer o registro de violência. A informação foi dada em entrevista ao Gaúcha Atualidade pelo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré. Ele também reafirmou o desejo de entregar a primeira delegacia de Pronto Atendimento à Mulher, em Porto Alegre, ainda neste ano.

Nesta semana, a prefeitura cedeu o prédio para a instalação na Rua Freitas e Castro, no bairro Santana, onde funcionava a Junta Militar. O imóvel passou por limpeza e terá parceria com o Instituto Dunga.

A entidade coordenada pelo atleta prevê a reforma do prédio, em articulação com a iniciativa privada para captação de recursos. A ideia é retirar os atendimentos do Palácio da Polícia, ampliando a acolhida às vítimas.

Leia Mais Humberto Trezzi: ventos da mudança movimentam a Polícia Civil gaúcha

— Sai do Palácio, vai para a esquina, que é uma delegacia própria só para isso e vamos reorganizar aquele espaço para ampliar a delegacia da mulher e ter atendimento cada vez melhor — garante Sodré, que também quer colocar apenas policiais mulheres nas equipes.

Ampliação do plantão

O chefe de polícia também comunicou a ampliação da quantidade de agentes para chegar até o ano que vem a pelo menos sete policiais na equipe de plantão e aumentar para oito posteriormente. Recentemente, houve ampliação de quatro agentes para seis com retomada de policiais aposentados.

— Temos quatro equipes com quatro agentes. Imediatamente, compusemos para cinco e hoje já estamos com seis por equipe. E agora nós temos o edital dos aposentados e pretendemos chegar num número, que segundo a divisão da mulher, seria o ideal, que seria oito. Vamos tentar chegar, se não conseguir, porque os aposentados vêm numa voluntariedade, se não conseguir, vamos tentar chegar em pelo menos sete policiais — esclarece Sodré.

Sodré reforçou que a meta é que, em um dia de grande movimento, uma mulher não espere mais do que uma hora para fazer o registro de violência. Ele acredita que, com seis servidores, é possível atingir esse objetivo.

Leia Mais Polícia Civil terá troca em departamento após queixas de demora no atendimento a mulheres vítimas de violência

— Eles alegam que oito (funcionários sejam necessários), mas eu acho que com seis, e uma estrutura de sobreaviso se for necessário — estima.

Nesta semana, a reportagem de Zero Hora mostrou que em três meses, 307 vítimas desistiram de registrar ocorrência em plantão da Delegacia da Mulher por demora no atendimento. Algumas chegavam a esperar oito horas ou mais. O chefe de polícia esclareceu que, nesse ano, não haverá reforço de efetivo com novas contratações, apenas de aposentados. O Estado estuda uma forma de tornar a remuneração mais atrativa para estes policiais.

Veja a entrevista