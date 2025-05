Após laudo apontar desgaste em freio, reitor da UFSM afirma que ônibus envolvido em acidente passou por manutenção preventiva

Ônibus teria caído em um barranco e tombado repetidas vezes. André Ávila / Agencia RBS

O reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, se manifestou pela primeira vez após laudo indicar desgaste no freio traseiro de ônibus envolvido em acidente na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari. A informação sobre a perícia foi divulgada pelo delegado José Romaci Reis.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do gabinete do reitor, nesta quarta-feira (30), Schuch afirma que o veículo, envolvido no acidente com sete mortos e 26 feridos, havia passado por manutenção no ano passado.

— O ônibus passou por uma manutenção preventiva em setembro de 2024, feito por uma empresa credenciada com custo de aproximadamente R$ 14 mil. Depois ele rodou cerca de 10 mil quilômetros até o momento do acidente. Todas as informações já foram encaminhadas para a Polícia Civil — disse Schuch.

Na segunda-feira (28), o delegado José Romaci Reis, que comanda o inquérito, disse que o relatório elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) depois do acidente apontou desgaste "excessivo" nas lonas do freio traseiro direito.

— Em um dos freios, na parte traseira, no lado direito, as lonas estavam excessivamente gastas. E provavelmente isso tenha sido uma das causas do acidente, porque praticamente não existia lona. Estava quase ferro com ferro. Não tem como segurar um veículo assim — afirmou o delegado, que ainda analisa o documento.

Schuch afirma que as informações do documento serão utilizadas na sindicância interna aberta pela UFSM. Porém, até o momento, a reitoria ainda não teve acesso ao laudo.

— Nosso compromisso é buscar dar maior transparência e identificar o que causou esse trágico acidente e prestar toda a solidariedade e apoio às vítimas e seus familiares — concluiu o reitor.

Investigação continua

A Polícia Civil trabalha também com outras variáveis que possam ter colaborado para o acidente. Por isso, outras análises serão solicitadas, conforme o delegado.

Além de definir o que pode ter causado a saída de pista do ônibus, novos laudos podem evidenciar se o comportamento do motorista foi adequado à situação. Após todas as análises, a polícia deve finalizar o inquérito, que permanece sem previsão de conclusão.

O acidente

O veículo transportava estudantes do Colégio Politécnico da UFSM para uma visita ao Cactário Horst, que fica em Imigrante. O local é referência no país na produção de plantas ornamentais, com milhares de espécies de cactus e suculentas.