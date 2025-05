Apontado como assassino de facção, suspeito de decapitar rival e matar dois jovens a tiros em Porto Alegre é preso

Forças de segurança detalham a ação que resultou na prisão do suspeito. Leticia Mendes / Agencia RBS

A polícia descobriu um cenário de terror, numa casa usada por uma facção na zona leste de Porto Alegre. Foi neste local que dois homens – integrantes de um grupo rival – foram torturados, tiveram dedos decepados e um deles foi decapitado na semana passada. O suspeito de liderar a barbárie, apontado como uma espécie de "açougueiro" do grupo criminoso, foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi identificado como Erik Igor Oviedo Rodrigues, 21 anos.

Além deste crime, ele também é apontado como suspeito de um ataque, que resultou na morte de dois jovens, sem envolvimento com o crime organizado. Segundo a polícia, o criminoso invadiu um estabelecimento na Rua Paulino Azurenha, na Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, no último dia 17 de maio. Armado com uma metralhadora, calibre 9 milímetros, disparou dezenas de vezes contra três rapazes que jogavam sinuca dentro do bar.

Neste segundo caso, dois jovens, João Victor Costa Conceição, 19 anos, e Guilherme de Oliveira Coronas, 18, morreram no local. Uma terceira pessoa chegou a ser baleada no pé, mas sobreviveu.

Segundo as investigações realizadas pela 1ª (caso dos jovens) e 5ª Delegacia de Homicídios (caso do decapitado), o objetivo do criminoso era promover um ataque dentro da área de atuação da facção rival.

— A investigação apontou que o ataque foi totalmente aleatório, atingindo vítimas inocentes apenas pelo fato de que na região do fato atua uma facção diversa da que pertence o indiciado — explica o diretor do DHPP, delegado Mario Souza.

Ataque ocorreu no bairro Partenon. Marcos Pacheco / RBS TV

Emboscada

O caso da decapitação aconteceu na semana seguinte, na noite de 22 de maio, contra o mesmo grupo. De acordo com a polícia, dois integrantes desta facção foram atraídos para uma emboscada no bairro Jardim Carvalho. Ao chegarem ao local, foram surpreendidos e sequestrados por pelo menos três criminosos rivais. As vítimas foram levadas pelos bandidos de carro até uma parte alta na comunidade, próximo de uma subestação.

Foi ali que eles passaram por momentos de terror. Entre a noite e a madrugada, a dupla foi submetida a intensas sessões de tortura e ameaças constantes. Um dos intuitos seria conseguir informações, especialmente sobre a localização de armas de fogo, do grupo rival. Um dos vídeos, obtidos pela polícia, mostra uma das vítimas com uma faca no pescoço. Na imagem, é possível ouvir o som do “açougueiro” afiando uma faca.

Segundo o delegado Daniel Queiroz, titular da 5ª Delegacia de Homicídios, ainda na tarde do dia 23 de maio a polícia recebeu informação sobre o desaparecimento dos dois e na mesma tarde foi localizada a casa usada para a tortura.

— Na residência encontramos uma grande quantidade de sangue. E já começamos a busca pela identificação dos autores. Identificado esse suspeito, que a gente conseguiu confirmar que era o responsável — detalhou.

Tortura e fuga

As torturas se estenderam por um período de cerca de quatro horas, até 2h da madrugada do dia 23. Durante esse período, os dois homens tiveram dedos decepados, e um deles foi decapitado.

Depois disso, os criminosos transportaram o corpo da vítima assassinada para outro ponto, enquanto o segundo foi mantido sob vigilância. Em determinado momento, ele conseguiu romper os lacres com os quais era mantido imobilizado e escapar.

Segundo a polícia, ele fugiu e pediu auxílio ao grupo criminoso que integra, mas sua versão levantou suspeita e ele acabou alvo de disparos de arma de fogo pela própria facção. Após ser alvejado, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico e atualmente permanece hospitalizado. O corpo do homem decapitado, que tinha 26 anos, foi encontrado na noite do dia 23, em uma área de mata do Morro da Cruz, no bairro Partenon.

Durante as investigações deste caso, a polícia conseguiu identificar o suspeito. Ele já era investigado pelo ataque a tiros ocorrido na semana anterior. A partir disso, a polícia obteve o mandado de prisão preventiva do investigado. Ele foi localizado no bairro Bom Jesus, tentou escapar, mas foi preso pelos policiais. Ele é investigado pelos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado e homicídio qualificado por meio cruel e utilização de emboscada.

— Trata-se de um crime gravíssimo, com uma pessoa decapitada e isto, entre os grupos criminosos, é uma ação que pode desencadear outras reações. E a Polícia Civil, junto com as polícias, nessa investigação conseguiu prender o autor do fato criminoso — disse o chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro.

— Nesse cenário de conflito entre grupos criminosos, quando acontece a decapitação, é um sinal de alerta para as forças de segurança, para o Estado. A decapitação, geralmente, é um simbolismo de ofensa maior entre as facções. Então, imediatamente, para bloquear o possível contra-ataque, iniciamos a aplicação, o protocolo das sete medidas, com o trabalho das três polícias — destacou o delegado Souza.

Facção na mira

A prisão do suspeito

O suspeito possuía passagens pela polícia como adolescente infrator, pelo delito de roubo. Ele é morador do bairro Bom Jesus.

— Ele teve rápida ascensão dentro da facção, justamente por esse tipo de crime, por esse perfil. Essa prisão é importante justamente para bloquear essa ascensão dele no crime — disse Souza.

Ainda segundo o delegado Daniel Queiroz, quando foi ouvido o suspeito confessou os crimes. No momento em que foi preso, ele estava com o mesmo casaco usado no ataque a tiros na Conceição.

— Com essa ação, certamente retiramos de circulação o indivíduo que estava desestabilizando a Capital nas últimas semanas. Ele cometeu no intervalo de quatro dias dois crimes gravíssimos. Um deles resultou em perigo comum, fora do padrão: invadir um bar e alvejar pessoas sem chance de defesa, simplesmente porque estavam numa localidade que eles tentam ocupar — lembra o delegado Gabriel Borges, da 1ª Delegacia de Homicídios.

A facção identificada pela polícia como responsável pelos dois crimes é a maior de Porto Alegre. Com berço no bairro Bom Jesus, na Zona Leste, o grupo possui ramificações em praticamente todo o Estado. Além do preso, a polícia investiga a participação de outros integrantes do grupo nestes crimes.

Segundo o DHPP, em razão dos crimes, esse grupo passou a ser alvo das medidas previstas no protocolo contra homicídios implementado na Capital há pouco mais de dois anos. De forma escalonada, são aplicadas estratégias, como a saturação de áreas da facção por meio da presença do policiamento, investigações voltadas ao grupo criminoso e especialmente a responsabilização de líderes, além das revistas em prisões, operações especiais e contra lavagem de dinheiro.

Ofensiva contra o crime organizado

A medida mais severa prevista é o isolamento dos líderes que ordenarem as execuções, tanto em penitenciárias dentro do Estado, como em unidades federais. As ações são adotadas de forma conjunta entre as polícias do Estado, além de outros órgãos de segurança. O protocolo tem como base a teoria da dissuasão focada.

— O protocolo ficará acionado contra a facção da Bom Jesus por tempo indeterminado. É só contra essa facção. Eles estão matando, eles recebem as medidas. Algumas já foram executadas. Tivemos saturação, revista em presídios, responsabilização de lideranças e ações pontuais. Quatro medidas foram já realizadas. A ideia é que nós possamos, nos próximos dias, fazer a transferência desse criminoso para o isolamento estadual, que é medida número 6. Se for necessário, utilizaremos outras medidas — disse Souza.

Conforme a polícia, o suspeito também atuava na facção como responsável pelo roubo de veículos, além do envolvimento nas torturas e homicídios. A polícia ainda investiga há quanto tempo ele agia para o grupo criminoso.

— A motivação desse crime, da decapitação, é a demonstração de poder — afirma Queiroz.

A polícia investiga ainda se houve envolvimento do suspeito em outros crimes cometidos pela facção.

Segundo o comandante de Policiamento da Capital, coronel Fábio Schmitt, desde segunda-feira a Brigada Militar iniciou uma operação nas regiões de atuação das facções: