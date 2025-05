Preso em Mato Grosso do Sul, advogado gaúcho investigado por fraudes chega a Porto Alegre

O advogado Daniel Fernando Nardon foi preso nesta quinta-feira (15) em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele chegou ao Palácio da Polícia de Porto Alegre por volta de 0h40min desta sexta-feira (16).

A transferência de Nardon para o Rio Grande do Sul foi determinada pela juíza Mariana Francisco Ferreira, da 1ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre.

O homem é suspeito de envolvimento em processos judiciais fraudulentos contra instituições financeiras. Estima-se que o grupo teria movimentado R$ 50 milhões e lesado mais de 10 mil pessoas com o esquema.

— Deslocamos uma equipe daqui com a aeronave da Polícia Civil na terça-feira para o Estado do Mato Grosso. Em diligências investigativas, conversas com pessoas, localizamos o indivíduo se deslocando com um veículo. Na data de hoje (quinta), esse veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul — explicou o delegado Vinicius Nahan, responsável pela apuração do caso.

Segundo o delegado, Nardon estava indo para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A suspeita é que ele pretendia chegar em Juan Pedro Caballero, no país vizinho.

Conforme Nahan, o advogado não resistiu à prisão. Ao chegar no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, ele negou as acusações.

Nardon foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), no bairro Jardim Botânico, ainda durante a madrugada desta sexta-feira. Ele deve passar por audiência de custódia na manhã desta sexta.

Trajeto do suspeito

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e do setor de inteligência apuraram que Nardon estava no litoral paulista no dia da operação, dia 8 de maio. Em seguida, deslocou-se para a cidade de Barra do Garças, no em Mato Grosso, onde tem vínculos familiares, segundo a investigação.

Uma equipe da 2ª DP de Porto Alegre foi até o Mato Grosso e, com o apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município mato-grossense, apurou que o foragido foi para o Mato Grosso do Sul.

No Estado, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nardon acabou preso.

Contraponto

Os escritórios Breier & Advogados e Marcos Eberhardt & Rafael Zottis Advogados, que defendem Nardon, afirmam que "todas as medidas jurídicas cabíveis estão sendo adotadas para assegurar os direitos e garantias fundamentais do nosso constituinte".

Justiça gaúcha orienta suspensão de ações

No Rio Grande do Sul, duas notas do Tribunal de Justiça e da corregedoria-geral orientam magistrados a suspenderem as ações com envolvimento de Nardon, inclusive aquelas que ele transferiu para outros advogados. Somente uma advogada teve 96 mil processos passados para seu nome.

A orientação também indica que novos advogados só sejam cadastrados caso seja emitida nova procuração assinada com firma reconhecida ou verificada pelo portal gov.br.

Como funcionaria o esquema

A operação da Polícia Civil mirou um grupo de advogados suspeitos de fraudar ações judiciais e lesar clientes por meio da contratação de empréstimos bancários. A polícia identificou até agora 55 vítimas, mas estima-se que cerca de 10 mil pessoas tenham sido lesadas. Os alvos eram, em sua maioria, servidores públicos e aposentados. A movimentação é calculada em R$ 50 milhões.

De acordo com a investigação, procurações judiciais eram fraudadas pelos suspeitos, que contratavam empréstimos em nome de clientes, sem que as vítimas soubessem. O escritório de advocacia captava clientes prometendo questionar, na Justiça, o juro de empréstimos.

Contudo, em vez de receber o valor de eventuais indenizações, os clientes recebiam o valor decorrente de um novo empréstimo, enquanto o escritório ficava com o dinheiro obtido no processo judicial.

Os suspeitos captavam clientes por meio de associações de defesa do consumidor, sendo uma delas coordenada pela irmã de Nardon.