Abuso em academia e trabalhos forçados em casa: os casos revelados por operação com seis presos

Com idades entre quatro e 14 anos, histórias de crianças e adolescentes se cruzaram em uma operação da Polícia Civil que buscou agressores e abusadores na manhã desta quinta-feira (29). Na ação, chamada de Fim do Silêncio, seis suspeitos foram presos e outros três seguiam sendo procurados pelos policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente de Canoas até as 10h.

Os casos de abusos e agressões ocorreram nos mais diversos ambientes, inclusive em um centro de treinamento no bairro Fátima. Às 6h20min, o instrutor e sócio da academia que dava a primeira aula do dia foi surpreendido com a entrada de policiais, que o prenderam preventivamente.

O caso que o levou à prisão foi a denúncia de uma adolescente de 14 anos, que disse ter sido abusada por ele dentro da academia. Em abril, ao saber do relato, a mãe da adolescente foi até a delegacia.

Conforme a mulher, os assédios que antes era verbais evoluíram até a adolescente ser tocada pelo homem.

— Levou ela para o banheiro para tirar as medidas dela. Depois, ela me relatou que teve toque, teve beijo, que ele tentou pegar a mão dela e colocar no órgão genital dele, mas que ela conseguiu tirar. Mesmo assim, sentiu uma culpa muito grande, como se ela tivesse deixado isso acontecer — disse a mãe em entrevista exclusiva para Zero Hora.

A adolescente ainda relatou à mãe que era pressionada pelo instrutor. O homem dizia que caso não mantivesse relações com ele, ela não alcançaria sucesso nas competições. Inicialmente, ela relutou em denunciar a situação, pois tinha medo de ser excluída dos treinos e competições.

— Ela era muito faceira, brincava bastante, conversava, mas ficou bem introspectiva. Na aula, teve uma baixa no rendimento, nas notas da escola. E eu percebia que na hora do treino, ela estava com a cara fechada, não era mais prazeroso para ela fazer aquilo. E ela não estava mais como antes de falar comigo, estava mais fechada nesse sentido — desabafou a mãe.

Conforme o delegado Maurício Barison, responsável pela investigação, existem ainda outros casos em investigação cometidos pelo mesmo suspeito. Também é investigada uma denúncia de que o homem deixava o celular filmando alunas dentro do vestiário feminino.

Maus-tratos

Aos 12 anos, uma menina de Canoas está no terceiro lar após sofrer maus-tratos nos dois primeiros. Agredida pela mãe ainda quando criança, ela fugiu de casa e foi morar na rua até ser encontrada e acolhida pelo Conselho Tutelar, que a levou para um abrigo, de onde também fugiu. Segundo a Polícia Civil, após ser localizada novamente, a menina foi entregue para a tia-avó e a companheira dela, moradoras do bairro Niterói.

Na manhã desta quinta, as duas foram presas preventivamente por tortura. Segundo a investigação, a adolescente era obrigada a realizar todas as tarefas domésticas, como limpeza da casa, do pátio e cozinhar. Além disso, ela sofria diariamente com torturas físicas e psicológicas, sem que pudesse se alimentar e dormir até que concluísse os afazeres.

Também há relatos que a menina era deixada para dormir na rua e precisava se alimentar com ração animal. Na casa, os policiais encontraram mais de 50 gatos ao cumprir o mandado de prisão das mulheres.

As torturas chegaram até a Polícia Civil por uma parente próxima da tia-avó presa. Foi na casa da denunciante que a menina foi abrigada em janeiro, quando fugiu.

— Eu acho que nos dois primeiros anos que ela veio, foi bem tratada. Dos nove em diante, que foi quando a gente começou a ver ela bem menos, a gente via alguns sinais de maus-tratos. Quando ela tava lá, que a gente conseguia conversar, as agressoras sempre estavam perto e ela negava tudo porque tinha medo de apanhar. Nunca deixavam ela sozinha com a gente — contou.

A mulher ainda descreveu parte das lesões da adolescente.

— Ela tem dedo quebrado, o tornozelo fora do lugar, ela manca. Tem cicatriz nos cotovelos e joelhos, chega a ser grosso de ficar ajoelhada limpando. Tem uma na cabeça que disse que foi uma paulada que deram — disse.

O delegado ainda descreveu o caso como um dos mais cruéis e brutais nos quais já trabalhou.

— A vítima ainda sofria de torturas psicológicas, como ter todo o seu cabelo raspado — disse Barison.

Operação Fim do Silêncio

A Polícia Civil realizou a operação nesta quinta-feira para combater crimes sexuais e de tortura contra crianças e adolescentes na Região Metropolitana. Foram cumpridos nove mandados de prisão — uma temporária e oito preventivas — em Canoas e Gravataí. Os nomes dos alvos não foram divulgados.