"A mãe não pôde ver o rosto dos filhos. Foi tão cruel, que os caixões ficaram fechados", afirma advogada em júri de pai acusado de matar quatro crianças

No julgamento, familiares pedem para que justiça seja feita pelas quatro crianças. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na tarde do segundo dia do julgamento de David da Silva Lemos, nesta quarta-feira (14), começaram as explanações da advogada de acusação, do Ministério Público, e dos advogados do réu. Lemos é acusado de matar, em 2022, os quatro filhos: Yasmin, 11 anos, Donavan, oito, Giovanna, seis, e Kimberlly, três.

— A mãe não pôde ver o rosto dos quatro filhos nos caixões, porque foi tão cruel, que os caixões ficaram fechados. Ela não pode dar um beijo na testa e olhar o rosto deles uma última vez — afirmou a advogada Gabriela Souza, da acusação.

O julgamento está sendo presidido pelo juiz de Direito Marcos Henrique Reichelt, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada, e deve ser concluído na noite desta quarta. A acusação é feita pelos promotores de Justiça Plínio Castanho Dutra, Leonardo Rossi e Daniela Fistarol. A assistente de acusação é Gabriela Souza.

Pai usou filhos para causar dor à ex-companheira, argumenta acusação

A advogada completou, ainda, que o pai das crianças "teve chances de parar" com o crime, mas que "escolheu" matar os menores:

— Ele teve muitas chances de parar. E ele escolheu matar essas crianças porque soube que o relacionamento dele com a ex-companheira havia terminado — acrescentou Gabriela.

Em complemento à fala da advogada, o promotor Plínio Castanho Dutra, da acusação, também reiterou a tese de que o homem usou os filhos para causar dor à ex-companheira:

— Tornou eles (as crianças) um instrumento de tortura contra a mãe — disse Dutra.

— Não existe sentença grande, intensa, forte o suficiente pra punir o que esse homem fez contra essas crianças — acrescentou o promotor.

Já o promotor Leonardo Rossi defendeu que o réu seja condenado com as seguintes qualificadoras: motivo torpe (morte dos filhos para causa sofrimento à ex-companheira); meio cruel (golpes de arma branca) e por asfixia (no caso da filha mais nova).

— Não reconhecer essas qualificadoras é aceitar que as 40 facadas desferidas nas vítimas e no peito de cada um de nós vai ficar impune — encerrou Rossi.

Defesa afirma que faca não tinha material genético do acusado

Já a defesa sustenta que não foi Lemos que praticou o crime. Os advogados afirmam que análises de materiais periciados, como na faca utilizada no crime, não concluíram pela presença de material genético dele.

— A ânsia era tanta de culpar alguém que se deixou passar muita coisa, e muita pergunta não foi respondida neste processo — afirmou a advogada Thaís Constantin.

Também representam Lemos os advogados Deise Dutra e Marçal Carvalho.

Réu ficou em silêncio

Durante o interrogatório, também na tarde desta quarta, David da Silva Lemos optou por ficar em silêncio.

Mais cedo, nesta quarta, o irmão de Thays da Silva Antunes, mãe das crianças, foi ouvido nesta quarta como informante.

Ele relatou morar no mesmo terreno que o casal e os filhos, e que o relacionamento entre Lemos e Thays era instável: eles terminam e retornavam, o que o descontentava. O tio afirmou ter orientado que ambos se separassem para resolver a situação.

O tio disse não ter presenciado agressões físicas por parte do réu contra a mãe e as crianças. No entanto, afirmou que Lemos aparentava ser distante dos filhos. Kimberlly, três anos, a vítima mais nova, era com quem ele tinha mais proximidade, conforme o relato.

— Notava que ele era ausente com as crianças. Não via entrosamento com elas. Pouca vezes notei ele brincando no pátio com as crianças — disse o tio.

Depoimento da mãe

A sessão no Tribunal do Júri teve início na terça-feira (13), em Alvorada, onde o crime aconteceu. No primeiro dia do julgamento, a mãe das crianças foi ouvida. No depoimento, ela observou que o crime abalou sua saúde física e psicológica.

— Eu só queria que os meus filhos saíssem lá de dentro e fossem embora comigo. E não foi isso que aconteceu — contou Thays da Silva Antunes.