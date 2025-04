Vídeos de furtos de caminhonetes no RS gravados pelos próprios suspeitos viram provas em investigação da PF

A Polícia Federal (PF) do Rio Grande do Sul indiciou 15 pessoas envolvidas em um esquema de furto de caminhonetes na região metropolitana de Porto Alegre. Os veículos eram levados para o Paraguai , onde eram trocados por maconha .

Nos vídeos, os suspeitos demonstram com facilidade como arrombam as portas dos carros, ligam as ignições usando equipamentos que decifram códigos e até impedem que o sistema de alarmes funcione com o uso de um dispositivo chamado chapolim. Toda a ação levava menos de um minuto, segundo a PF.

Indiciamento

