Trio é preso por aplicar o golpe do "falso cartório", na região metropolitana de Porto Alegre

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (8) suspeitas de aplicar o golpe do "falso cartório" na região metropolitana de Porto Alegre. A vítima, que negociava um carro anunciado pelas redes sociais, teria sido induzida por um suposto funcionário de cartório a pagar taxas para a liberação do veículo .

Uma mulher de 37 anos e o filho de 19 seriam responsáveis por abrir contas bancárias e receber o dinheiro do golpe. A terceira prisão ocorreu em Santiago, na Região Central, e contou com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) do município devido a periculosidade do homem, de 40 anos, sem relação familiar com os demais.