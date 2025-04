Três pessoas estão na UTI após comerem torta supostamente envenenada em Belo Horizonte

Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada na terça-feira depois que um casal e uma idosa deram entrada no hospital.

Três pessoas estão internadas em estado grave na UTI após comerem uma torta supostamente envenenada de uma padaria em Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada na terça-feira (22) por hospitais da capital e de Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte, após um casal de 23 e 24 anos e uma mulher de 75 anos darem entrada com sinais de envenenamento. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.