Três jovens de Canoas estão desaparecidos desde domingo; polícia investiga

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três jovens em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Vitor Juan Santiago, 18 anos, Carolina Oliveira de Lima, 19, e Pedro Henrique Di Benedito Rodrigues, 23, foram vistos pela última vez no domingo (6), no Setor 1 do bairro Guajuviras. Eles não têm parentesco.

Um boletim de ocorrência do desaparecimento do trio foi registrado na noite de segunda-feira (7).

Segundo Kátia Oliveira, 53, mãe de Carolina, no dia do desaparecimento, a filha relatou que iria à casa de um irmão de Pedro, que mora no mesmo bairro.

Além disso, a jovem teria ido buscar Pedro em Esteio, onde ele mora, para que todos participassem de um churrasco.

Durante a noite, o dono da casa relatou para Kátia que o trio recebeu uma ligação e saiu para um destino desconhecido.

— Ele (irmão de Pedro) só ouviu alguém dizer que eles (os três) estavam indo. Depois disso, não vi mais ninguém nem tive notícias. Minha filha é a única que saiu com o celular, pois sabia que eu queria estar sempre informada de onde ela estava. A Carolina nunca tinha feito isso, nunca saiu e não voltou para casa — relatou a mãe.

Segundo ela, os três estavam em um Fiat Punto dirigido por Vitor, que estava com o veículo havia poucos dias.

— Mandei várias mensagens, fiz ligações, mas nada. A última notificação de uma mensagem da minha filha foi às 11h31min (de domingo), no WhatsApp. Depois disso, o telefone não recebia mais ligação. Na hora do almoço (de segunda-feira), mandei mensagem e verifiquei que foi visualizada, então liguei, mas ela não me retornou: desligaram o telefone e não foi mais ligado depois disso. Só quero minha filha de volta — acrescenta.

Policiais encontraram o carro utilizado pelo trio na Estrada do Nazário, também em Canoas, na noite de terça-feira (8).

— No veículo não havia nada que indicasse marcas de sangue ou que um corpo tivesse sido deixado dentro. Não temos nenhuma informação de onde eles podem estar. Por enquanto, tratamos o caso como desaparecimento — relatou Edimar Machado, delegado interino da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Canoas.

Segundo Machado, Vitor e Pedro têm passagens pela polícia relacionadas ao tráfico de drogas; Carolina não tem registros na polícia.