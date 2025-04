Técnica de enfermagem é morta com tiro na cabeça em Viamão

Uma mulher foi morta com um disparo na cabeça na tarde desta sexta-feira (18) em Viamão, na Região Metropolitana. A vítima, identificada como Patrícia Viviane de Azevedo , de 50 anos. Conforme a Brigada Militar, o suspeito é ex-companheiro da mulher.

De acordo com a polícia, a técnica de enfermagem foi assassinada dentro de casa. A arma do crime, um revólver calibre 32, foi encontrado no local.