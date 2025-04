Suspeito de matar técnica de enfermagem em Viamão aparece em imagem de câmera de segurança durante fuga

O nome dele não foi divulgado, mas a reportagem apurou que é Augusto Santos Silva, de 22 anos. Ele está com prisão preventiva decretada e é considerado foragido. A polícia obteve uma imagem de câmera de segurança em que o suspeito aparece fugindo depois do crime , correndo usando chinelos e a cabeça coberta pelo capuz de um moletom cinza.

Silva é natural da Bahia e, segundo testemunhas, não tem familiares ou amigos próximos no Estado. Ele fugiu sem levar documentos nem telefone celular. Ele trabalha com obras, mas havia sido demitido de um serviço e estava atuando como motorista de aplicativo. Patrícia nunca tinha feito ocorrência contra Silva, com quem estava havia dois anos, mas testemunhas relataram que ela vivia um relacionamento abusivo, que ele era muito ciumento e a perseguia.