Suspeito de matar homem a facadas em Porto Alegre é preso horas depois do crime 

A Polícia Civil prendeu um suspeito de matar um homem a facadas no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, na madrugada de quinta-feira (24). A vítima foi identificada como Gidiael Martins da Silva, 53 anos.

O preso, de 33 anos, foi localizado na tarde do mesmo dia do crime em um terreno no bairro Jardim Leopoldina, na mesma região da cidade.

Segundo a investigação, o detido, que não teve o nome divulgado, tem antecedentes policiais por roubos, furtos e tráfico de drogas. Ele estava no sistema prisional até o fim de 2024.

O homicídio aconteceu na Avenida Dante Angelo Pilla, perto do cruzamento com a Baltazar de Oliveira Garcia, por volta da 1h de quinta. Na ocasião, Gidiael foi atingido por cinco golpes de faca e morreu logo depois. A arma do crime foi apreendida.

— Ainda estamos investigando, então é precipitado falar em motivação. Estávamos focamos em encontrar o suspeito. No decorrer dos próximos dias, vamos ter uma ideia melhor do porquê ele cometeu o crime e as demais circunstâncias do fato — disse o delegado Thiago Zaidan, da 3ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Porto Alegre.