Suspeito de matar aluna da USP é encontrado morto em São Paulo 

Bruna desapareceu na noite de 13 de abril, após deixar a estação Corinthians-Itaquera do metrô, a caminho de casa.

Apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de matar a aluna da Universidade de São Paulo (USP) Bruna Oliveira da Silva , na zona oeste da capital paulista, Esteliano José Madureira foi encontrado morto na noite de quarta-feira (23). As informações são do g1 .

Conforme Polícia Militar de São Paulo, o corpo do suspeito tinha sinais de tortura e marcas de disparos na nuca .

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de Madureira, inicialmente tratado como homicídio. O corpo do suspeito estava coberto, com os pés amarrados por um pano branco e vermelho, coberto por uma lona azul e com diversas lesões pelo corpo.