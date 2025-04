Suspeita de matar músico em São Sebastião do Caí é presa após ligar para familiar pedindo dinheiro para fugir

Crime teria ocorrido na casa do suspeito, em São Sebastião do Caí.

A suspeita de ter matado o músico Muriel Vanin da Silva, de 27 anos, foi presa em flagrante no sábado (5), mesmo dia do crime. Ela era namorada da vítima, que foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Navegantes, em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí.