"Sufoquei com a almofada da sala", diz mãe de bebê morta em Alagoas

A gravação mostra o momento em que Eduarda confessa ter asfixiado a filha , enrolado o corpo em sacos plásticos e escondido em um armário com produtos de limpeza. Em um trecho do depoimento, Eduarda, que tem 22 anos, relata que chegou a amamentar a filha antes de cometer o crime.

— Eu não tinha dormido. Quando ela acordou, eu dei de mamar, depois ela ficou chorando um pouquinho. Botei ela no sofá e peguei a almofada (no rosto da filha). (Sufocou) no sofá da sala. Foi a almofada e o lençol. Levei ela para o sofá e sufoquei com a almofada da sala. Depois, eu peguei um saco grande que tinha comprado as coisas do enxoval dela e coloquei ela — disse.