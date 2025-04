Secretaria Estadual da Fazenda instaura sindicância sobre caso de morto que recebeu aposentadoria por 27 anos

Na segunda-feira, a 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª Decor) fez operação para coletar elementos sobre o caso. Adriana Irion / Agencia RBS

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS) instaurou sindicância para apurar como um servidor morto recebeu aposentadoria durante 27 anos.

A suspeita apurada pela Polícia Civil é de que um filho do falecido tenha fraudado documentos e sacado os valores ao longo dos anos, entre 1996 e o final de 2023. A polícia não localizou atestado de óbito emitido em nome do falecido, o que pode ter contribuído para a fraude. A Sefaz agora vai verificar se houve falha na análise de provas de vida.

Na segunda-feira, a 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª Decor) fez operação para coletar elementos sobre o caso. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Gravataí, na Região Metropolitana, na casa do suspeito de ter ficado com os valores, que morreu em janeiro deste ano. No local, estava a esposa dele, que também é investigada por participação na fraude. Informalmente, ela disse à polícia que o marido a obrigava a fazer declarações falsas em relação ao sogro. A polícia não divulgou os nomes dos investigados.

— No caso deste servidor, não havia registro de óbito, tampouco os elementos agora trazidos pela investigação policial sobre as práticas ilícitas. Com esses dados, a Sefaz avaliará seus procedimentos internos quanto às provas de vida realizadas, mediante instauração de sindicância, bem como prestando informações, caso necessário, aos órgãos de apuração criminal — informou a Sefaz por meio de nota.

Entenda o caso

O caso chegou ao conhecimento de autoridades em 2023, quando uma denúncia anônima foi feita à Ouvidoria Geral do RS informando sobre a morte do servidor aposentado, que era policial civil. A denúncia foi encaminhada ao IPE Prev, que a repassou à Sefaz, por ser a pasta a responsável pela folha de pagamento de inativos. A secretaria suspendeu o pagamento do benefício, mas não apurou o caso à época.

— Quando o IPE Prev informou sobre a suspeita de o servidor ter falecido, a Secretaria da Fazenda consultou os sistemas de óbito e não identificou o registro. Então, naquele momento, não era possível afirmar que o servidor estava de fato falecido, nem em qual data. Por este motivo, não havia justificativa para uma sindicância — explicou a Sefaz.

A documentação relativa aos pagamentos feitos ao servidor vai ser toda revisada. Segundo a secretaria, há registro de prova de vida pelo menos entre 2006 e 2017, período em que o aposentado já estava morto. O servidor faleceu em 1996, mas a investigação da polícia mostrou que não foi emitido atestado de óbito. Os policiais só localizaram o túmulo em um cemitério em Montenegro a partir de informações de familiares.

Os crimes investigados pela polícia são estelionato, apropriação indébita, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e falsificação do selo ou sinal público.

A prova de vida, segundo a Sefaz