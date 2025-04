RS tem redução nos crimes contra a vida em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado

Em 11 de maço, um homem foi morto a tiros no bairro Vila Nova, na zona sul da Capital. Josh Bitencourt / RBS TV

As ocorrências de crimes contra a vida caíram em março no Rio Grande do Sul, na comparação com o mesmo período de 2024. No entanto, os roubos de veículos e as ocorrências relacionadas a estabelecimentos bancários tiveram aumento no mesmo mês.

A conclusão é da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que divulgou nesta quinta-feira (24) os dados sobre a criminalidade no Estado.

Conforme o balanço, os homicídios tiveram queda de 5%, passando de 107 vítimas em março de 2024, para 102 no mês passado. Nos feminicídios, a redução foi de 20%, com quatro casos neste ano e cinco ocorrências no mesmo período de 2024.

O Estado registrou um latrocínio —roubo com morte — em março, o que representa uma redução de 83% neste tipo de crime (foram seis em março de 2024).

Março de 2025 registrou o menor número de casos de abigeato da série histórica (desde 2010), com 182 episódios — em 2024, foram 296 (queda de 38,5%). Caiu também a quantidade de roubos em transporte coletivo, com 15 ocorrências em 2025 contra 26 em 2024, uma diminuição de 42%.

Nos roubos a pedestre, a queda foi de 26%, com 1.143 episódios em 2025 — foram 1.544 em março de 2024. As ocorrências em estabelecimentos comerciais tiveram redução de 23%, com 429 registros em 2024 contra 330 em 2025.

Aumento em indicadores

No entanto, os roubos de veículos aumentaram 6%, de 205 casos em 2024, para 218 em março de 2025.

O aumento mais significativo foi o relacionado a ocorrências em estabelecimentos bancários, como no caso de roubos após o saque de dinheiro em bancos ou caixas eletrônicos. Março registrou quatro episódios, o dobro das ocorrências contabilizadas no mês correspondente de 2024.

Leia Mais Polícia prende 13 pessoas em operação contra grupo criminoso investigado por telentrega de drogas

Balanço do trimestre

O balanço da secretaria também relaciona os dados do primeiro trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março) com o mesmo período do ano passado. Segundo a pasta, todos os indicadores criminais apresentaram reduções, o que faz do período "o mais seguro de toda a série histórica no Estado, iniciada em 2010".

Nos homicídios, a diminuição foi de 35% na comparação com o início do ano passado, de 452 ocorrências para 295. Os latrocínios tiveram uma queda de 50%, de 12 casos para seis. Os feminicídios tiveram baixa de 29% (de 24 para 17).

O abigeato apresentou redução de 27,5%, de 828 ocorrências para 600. Os roubos de veículos e de pedestres apontam quedas de 21% e 30%, respectivamente. No primeiro, a diminuição passou de 734 para 581 casos. No segundo, são 3.241 neste ano contra 4.603 no ano anterior.