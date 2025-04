Rio Grande do Sul registra seis feminicídios nesta sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou seis feminicídios nesta sexta-feira (18). Dois crimes aconteceram durante a madrugada, em Parobé, no Vale do Paranhana, e em Feliz, no Vale do Caí. Outros quatro foram registrados durante a tarde: um em São Gabriel, Fronteira Oeste; outro em Viamão, na Região Metropolitana; um em Bento Gonçalves, na Serra; e outro em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Em entrevista à Rádio Gaúcha no início da noite desta sexta, o chefe da Polícia Civil do RS, delegado Fernando Sodré, confirmou os seis feminicídios e informou que nenhuma das seis vítimas tinha medidas protetivas de urgência contra os suspeitos.

— É difícil até de buscar uma explicação para isso, nós vamos trabalhar para tentar ver se existe algum elo entre esses casos, mas o único que fica claro é que ainda existe pensamento de um machismo estruturado, de uma certa misoginia, que mata, infelizmente, e que (o homem) entende que tem controle ou decisão sobre a vida dessas mulheres quando os relacionamentos não dão certo — disse Sodré.

O chefe de Polícia destacou que é importante investir em espaços de acolhimento para mulheres vítimas de violência:

— É muito importante também que os municípios entendam que eles têm que fortalecer a rede de apoio. As mulheres têm que ter casa de abrigamento, programas de apoio. Precisamos criar uma condição ampla e definitiva para que as mulheres possam sair desse ciclo de violência e de agressão que muitas delas sofrem, e muitas vezes em silêncio. Infelizmente esse silêncio pode levar a um feminicídio.

Veja onde aconteceram os crimes:

Parobé

Em Parobé, no Vale do Paranhana, uma mulher de 25 anos foi morta a facadas por volta das 5h desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, ela estava grávida. O crime aconteceu no bairro Morada do Funil. A vítima foi identificada como Caroline Machado Dorneles.

O crime aconteceu por volta das 5h, na Rua 15 de Março. Segundo a polícia, a mulher foi ferida por pelo menos três golpes de faca. O suspeito do crime é ex-companheiro de Caroline.

O homem fugiu do local após cometer o crime e segue foragido. A polícia solicitou a prisão preventiva e investiga o caso, assim como as suas possíveis causas.

Feliz

Também na madrugada desta sexta-feira (18), em Feliz, no Vale do Caí, um casal foi morto com golpes de faca. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Raíssa Müller, 21 anos, e o companheiro, Eric Richard de Oliveira Turato, 24 anos. A delegacia de Montenegro, que atendeu a ocorrência, registrou o caso como feminicídio e homicídio.

O principal suspeito é um homem de 25 anos, ex-namorado de Raíssa. Conforme boletim de ocorrência, ele invadiu a residência das vítimas, pouco depois da 1h30min, após ver uma publicação do casal junto nas redes sociais.

Raíssa e Eric Richard foram mortos na cozinha de casa, localizada às margens da RS-452, no bairro Arroio Feliz. O autor dos golpes foi encontrado ferido na piscina do imóvel, com uma facada no crânio. Segundo a polícia, ele confessou verbalmente o crime. Não há detalhes de como o homem se feriu.

São Gabriel

Por volta das 12h desta sexta-feira, em São Gabriel, na Fronteira Oeste, Juliana Proença, 47 anos, foi morta por golpes de faca no pescoço, na frente da filha de seis anos. O ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime, que ocorreu na casa de Juliana, no bairro Vila Lima.

Ele foi localizado no distrito de Tiaraju, no interior do município. Ele estava com a arma do crime. O homem, de 54 anos, foi preso pela Brigada Militar. Conforme a Polícia Civil, a mulher não tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. Ele possui antecedentes criminais por ameaça, vias de fato e lesão corporal.

De acordo com o delegado Daniel Severo, o homem confessou o crime em depoimento à polícia:

— O suspeito confessou o crime. Disse que ele e a vítima estavam separados há um tempo. Mas, alegou que a mulher invadiu a casa dele para agredir ele. Isso ainda vamos apurar. O suspeito afirma que queria apenas se defender, mas disse que ocorreu um acidente ao tentar tirar a faca da vítima

Viamão

Na tarde desta sexta-feira, por volta das 14h30min, em Viamão, Região Metropolitana, Patrícia Viviane de Azevedo, 50 anos, foi morta a tiros. O crime aconteceu no bairro Santa Isabel.

O suspeito também é o companheiro da vítima. No local do crime, o autor deixou um revólver calibre 32. De acordo com a Brigada Militar, o criminoso cometeu o delito e evadiu do local a pé.

— Estamos trabalhando a identificação, a Delegacia da Mulher de Viamão está no local. O homem saiu a pé, correndo. Ele não é natural do Rio Grande do Sul, já está sendo identificado, vai se tomar as medidas da representação da prisão preventiva dele, mas as polícias estão no encalço para tentar a prisão em flagrante, então acredito que em seguida as polícias devem conseguir capturar esse indivíduo. — relatou o delegado Sodré.

Bento Gonçalves

Uma mulher, identificada como Jane Cristina Montiel Gobatto, de 54 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, de 64 anos, na tarde desta sexta-feira (18), em Bento Gonçalves, na Serra. O caso foi registrado por volta das 15h30min, no bairro Santa Rita. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante.

Conforme as informações da Brigada Militar, a vítima foi atingida por golpes de faca na região do pescoço. O suspeito de ser o autor do crime, companheiro da vítima, foi preso poucos minutos após o ocorrido e encaminhado à delegacia. A arma, que estava escondida nos fundos da residência onde o casal residia, foi localizada e apreendida.

Santa Cruz do Sul

Uma mulher foi assassinada a facadas em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira em uma casa no bairro Bom Jesus.

A vítima foi identificada como Simone Andrea Meinhardt, de 49 anos. O suspeito do crime é o companheiro, que era usuário de cocaína, mas não tinha antecedentes, segundo a Polícia Civil. Os ferimentos foram feitos por arma branca. Facas com sangue foram apreendidas no local.