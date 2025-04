Restaurante em Sapucaia do Sul é alvo de incêndio criminoso na madrugada desta segunda-feira 

Um restaurante localizado na Rua Rio Madeira, no centro de Sapucaia do Sul , na Região Metropolitana, foi alvo de um incêndio na madrugada desta segunda-feira (14).

O fogo começou por volta de 1h15min na marquise externa do estabelecimento. Pessoas que passavam pelo local relataram à polícia que dois homens em uma moto preta teriam parado em frente ao restaurante e um deles teria jogado gasolina de um galão e ateado fogo à fachada do estabelecimento.

O incêndio não chegou a se alastrar ou causar prejuízos no interior do restaurante. O local foi isolado pela Brigada Militar. Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe a motivação do crime.

Conforme a Polícia Civil, o caso é investigado por agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, que foram até o local para conversar com os proprietários do estabelecimento. Eles ainda buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Além disso, as autoridades aguardam o laudo da perícia realizada no restaurante na manhã desta segunda-feira.