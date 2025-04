Polícia prende cinco suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas sintéticas e golpe dos nudes 

Um grupo suspeito de tráfico de drogas sintéticas foi alvo de uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (30) em Estância Velha, no Vale do Sinos, Charqueadas, na Região Carbonífera, e Porto Alegre.

Além do envolvimento com o tráfico, a quadrilha teria aplicado golpe dos nudes em ao menos seis pessoas em um período de cerca de um ano, causando prejuízos que ultrapassam R$ 20 mil , segundo a polícia.

Prisão evidenciou esquema

A prisão em flagrante de duas pessoas por tráfico de entorpecentes em abril do ano passado, no bairro Sol Nascente, em Estância Velha, deu início à investigação.

O material encontrado nos telefones indicou a existência de um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas sintéticas no município de Estância Velha e arredores.

— A partir da apreensão dos aparelhos que eles tinham, descobrimos novos integrantes da organização criminosa e o método que eles utilizavam para fazer a traficância. Além disso, também identificamos que eles praticavam o golpe dos nudes como uma diversificação do ramo de atuação criminosa — explica o delegado Ewerton Melo, da 1ª Divisão de Investigações do Narcotráfico (1ª DIN), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).